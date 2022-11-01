PKK/KCK terör örgüt mensubu Cezayir'den getirildi

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubunun Cezayir'den özel ekip eşliğinde ülkemize getirilerek teslim olması sağlandı.