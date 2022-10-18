PKK'lı terörist "Kendal-Numan Amed" yakalandı

PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı.

Yakalanan teröristin, PKK’nın sözde “Yürütme Konseyi” üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye’de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde “Cephane” biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

DEMİRTAŞ'IN AĞABEYİNDEN EĞİTİM ALMIŞ

2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan S.Ö.'nün eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığının belirlendiği ifade edildi.