PKK'lı teröristin taşınabilir belleğinden örgütün Adana'daki kuryesine ulaşıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın kuryeliğini yaptığı gerekçesiyle dava açılan sanığa, Aydın'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde ele geçirilen taşınabilir bellekte bulunan, birlikte çektirdikleri fotoğraf sayesinde ulaşıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın kuryeliğini yaptığı gerekçesiyle hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıkla ilgili hazırlanan iddianamede, sanığa, Aydın'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde ele geçirilen taşınabilir bellekte bulunan, birlikte çektirdikleri fotoğraf sayesinde ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 16 Şubat'ta tutuklanan Y.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar, "terör örgütü propagandası yapmaktan" da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, Y.B'nin terör örgütü adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu, "kurye" sıfatıyla örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.

İddianamede, sanık Y.B'nin Tunceli ve Diyarbakır'daki örgüt mensuplarına "pusula" diye tabir edilen örgütsel talimatlar ulaştırdığı, PKK adına Adana'da para topladığı ve örgüt mensuplarının kentte barınması için sözde "güvenli ikamet" temin ettiği anlatıldı.

Evinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Y.B'nin evinde 14 Şubat'ta yapılan aramada PKK/KCK'nın şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik notlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın ikametinde 'Demokratik Bölgeler Partisi 2008' ibareli liste ile üzerinde '16' ibaresi yazan ajanda ele geçirildiği ve ajandada güvenlik güçleriyle girmiş oldukları çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin çok detaylı bilgilerinin yer aldığı, kolluk tespitine göre bu tür bilgilerin normal bir araştırma ile temin edilemeyeceği, sadece PKK'nın Kandil'deki arşivinden temin edilebileceği tespit edilmiştir."

İddianamede ayrıca, sanığın evindeki duvar saatinde PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar ile hakkında toplatma kararı bulunan PKK elebaşı ve örgütün diğer mensuplarının kitaplarının ele geçirildiği aktarıldı.

Aydın'da yakalanan teröristin taşınabilir belleğindeki fotoğraf, sanığı deşifre etti

İddianamede, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl 8 Şubat'ta kentte yakalanan ve terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Berfin kod adlı Y.K'nin üst aramasında elde edilen taşınabilir bellekte, sanık Y.B'ye ait bilgilerin yer aldığı anlatıldı.

Sanığın örgütün sözde yöneticileriyle irtibatlı olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Y.B'nin Aydın'da güvenlik güçlerince yakalanan Berfin kod adlı terörist Y.K'den elde edilen taşınabilir bellekte örgütsel konumu ve faaliyet alanına ilişkin bilgilerin yer aldığı, sanık ile terörist Y.K'nin Irak-İran sınırındaki Kandil Dağı'nda eğitim kampında birlikte çekilmiş fotoğrafının bulunduğu, sanığın Adana'da örgüte finans temin ettiği ve örgüt mensuplarının kentte barınması için 'güvenli ev' temin ettiği, sanığa ait evde örgüt elebaşı ve örgüt mensuplarına ait yasaklı çok sayıda kitabın ele geçirildiği, sanığın telefonunda yapılan incelemede güvenlik güçleri ile girmiş oldukları çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerinin güncel irtibat bilgilerinin bulunduğu, bu haliyle sanığın ölen örgüt mensuplarının ailelerini sahiplendiği ve takibini yaptığı, Adana'da örgüt adına kurye-milis olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü ve haklarında PKK üyeliği suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun görüşme kaydının tespit edildiği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Y.B'nin üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu Y.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan, Berfin kod adlı terörist Y.K'nin ise geçen yıl 6 Aralık'ta Aydın Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan 11 yıl 3 ay hapse çarptırıldığı öğrenildi.