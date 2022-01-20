PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel için karar günü

PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için başlatılan süreç devam ediyor. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel'e ait fezlekeleri görüşmek için bugün toplandı.