PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 adet sığınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "EREN ABLUKA-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 adet sığınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, "Sığınak ve mağara içerisinde;

- (1) adet AT-4 füze,

- (2) adet Bixi makinalı tüfek,

- (2) adet keskin nişancı tüfeği,

- (3) adet Kalaşnikof piyade tüfeği,

- (1) adet M4 tüfek,

- (1) adet RPG-7 Roketatar,

- (1) adet susturuculu tabanca,

- (1) adet av tüfeği,

- (37) adet roket mühimmatı,

- (60) adet el bombası,

- (1) adet havan mühimmatı,

- (12000) adet çeşitli çaplarda mühimmat,

- (2) kg C4 patlayıcı,

- (17) adet elektrikli uzaktan komuta devresi,

- (1) adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,

- (20) adet piyade tüfeği şarjörü,

- (5) adet güneş şarj ünitesi ve paneli,



- Çok miktarda EYP yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.