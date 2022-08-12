  • BIST 2.868,44
  • Altın 1034.065
  • Dolar 17.9568
  • Euro 18.5214
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 adet sığınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.
PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanlığı, "EREN ABLUKA-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 adet sığınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, "Sığınak ve mağara içerisinde;
- (1) adet AT-4 füze,
- (2) adet Bixi makinalı tüfek,
- (2) adet keskin nişancı tüfeği,
- (3) adet Kalaşnikof piyade tüfeği,
- (1) adet M4 tüfek,
- (1) adet RPG-7 Roketatar,
- (1) adet susturuculu tabanca,
- (1) adet av tüfeği,
- (37) adet roket mühimmatı,
- (60) adet el bombası,
- (1) adet havan mühimmatı,
- (12000) adet çeşitli çaplarda mühimmat,
- (2) kg C4 patlayıcı,
- (17) adet elektrikli uzaktan komuta devresi,
- (1) adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,
- (20) adet piyade tüfeği şarjörü,
- (5) adet güneş şarj ünitesi ve paneli,
 
- Çok miktarda EYP yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde asfaltlama çalışması yapılacak11 Ağustos 2022 Perşembe 16:29
  • Tahıl yüklü gemi Mersin Limanı'na geldi11 Ağustos 2022 Perşembe 16:21
  • Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti11 Ağustos 2022 Perşembe 15:38
  • İki bakanlıktan 81 ile yurt ve barınma genelgesi11 Ağustos 2022 Perşembe 15:34
  • Emniyet istihbarat, Azez'de bir teröristi canlı bomba yeleğiyle yakaladı11 Ağustos 2022 Perşembe 15:21
  • İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi11 Ağustos 2022 Perşembe 15:13
  • Erdoğan açıkladı: Kırmızı ette bir indirim daha!11 Ağustos 2022 Perşembe 15:08
  • PKK'ya üst üst darbeler: Canlı bomba ve Karayılan'ın talimat verdiği Mehdi Mıhçı yakalandı11 Ağustos 2022 Perşembe 14:14
  • Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı11 Ağustos 2022 Perşembe 14:13
  • Türkiye'nin Afrika büyükelçileri Afrika Evi'ni ziyaret etti11 Ağustos 2022 Perşembe 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti