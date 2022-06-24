PKK'nın 2 kilit ismi Delal Azizoğlu ve Şükran Alp etkisiz hale getirildi

Gri kategoride yer alan "Arin" kod adlı PKK'lı terörist Şükran Alp ve terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine sınır ötesi ve yurtiçi operasyonları kapsamında darbe vurulmaya devam ediliyor.

Gri kategoride yer alan "Arin" kod adlı terörist Şükran Alp ve terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi.

MİT OPERASYONUNDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

'ARİN' KOD ADLI TERÖRİST ŞÜKRAN ALP ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir son dakika açıklamasına göre de; Siirt'te 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'inin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İç Güvenlik Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 19 Haziran 2022 tarihinde; Jandarma ve Emniyetin müştereken İHA, Hava Kuvvetleri Destekli icra edilen Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz haler getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan, "Arin" kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile, 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanı yerde kalmadı.