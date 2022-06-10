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PKK'nın Çevrimli katliamında 32 yıl önce şehit edilen 27 kişi unutulmadı

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 27 kişi, mezarları başında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un katıldığı tören ile anıldı.
PKK'nın Çevrimli katliamında 32 yıl önce şehit edilen 27 kişi unutulmadı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi için katliamın yıl dönümünde köy mezarlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Kaymakam Mehmet Göze, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı. Kur-an-ı Kerim tilavetinin ardından 27 kişi için dualar edildi. Ardından Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler mezarları dolaştı.

'BU COĞRAFYANIN İNSANI ÇOK BEDELLER ÖDEDİ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "7’si çocuk, 12’si kadın 27 insanımızı bir gecede gelip katlettiler. Bu tek örnek de değil. 40 yıldır bu coğrafyanın insanı çok ağır bedeller ödedi. Çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, babalarımız hepsi birbirinden acı, ağır bedeller ödediler. Şükürler olsun bugün bizler bugün yine buralardayız. Köyümüzde yaşamaya devam ediyoruz. Devletimiz bütün imkanları, bütün unsurları ile Şırnak’ımızın her noktasında ama onlar onursuzca kaçacak delik arıyorlar. Bugün sanki hiçbir şey yokmuş gibi sanki 40 yıldır yaşanan acıları bu coğrafyanın garip, masum insanları, bu coğrafyanın silahsız köylüleri, kasabalıları yaşamamış gibi yüzsüzce fütursuzca karşımıza geçip hala devletten hesap sormaya kalkışanları görüyoruz. Biz her zaman buradayız, vatandaşımızın yanındayız. Bugüne kadar gösterdiğiniz hassas ve vatansever duruşunuzu muhafaza ettiğiniz sürece Allah’ın izniyle bir daha bunlara fırsat vermeyeceğiz, bir daha böyle günleri görmeyeceğiz" dedi.

Vali Osman Bilgin de terör örgütünün Çevrimli köyü katliamına benzer bir sürü katliam yaptığını ifade ederek, "Ancak, devlet olarak bu terör örgütünün emeline ulaşmasını asla ve asla müsaade etmemişiz. Bu konuda da devletin gücünü her zaman vatandaşımızın yanında hissettirmişiz. Bu konuda son dönemlerde de verdiğimiz mücadeleleri göz önüne aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ülkemizin sınırların dışında yine örgütün beslendiği bütün kaynakları kurutmak amacıyla operasyonlarımız aralıksız sürmektedir. Burada 3 yaşında bir kız çocuğunun da şehit edildiğini görüyoruz. Özellikle kendisini Kürt halkının temsilcisi olarak gördüğünü iddia eden hain terör örgütünün buradaki vatandaşlarımızı katletmesini asla ve asla unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.

Köy Muhtarı İbrahim Özbey ise katliamda 27 akrabasının şehit olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü başımıza bela olmuştur. Yaptıkları katliamlar ve cinayetlerin izleri doludur. Bir tanesi de 32 yıl önce Çevrimli köyünde 10 Haziran 1990 yılında yaptıkları katliamdır. Bu katliamda 27 akrabamız şehit oldu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütü unutmasın ki biz bu katliamları unutmamışız. Bütün dünya bilsin ki bu ülkeyi böldürmeyeceğiz."

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler daha sonra, Kumçatı Anadolu Lisesi'nde, Şırnak'ta farklı tarihlerde şehit olan 19 asker, güvenlik korucusu ve sivil adına yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

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