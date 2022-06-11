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PKK'nın çocuk mezarlığı ortaya çıktı

PKK'nın mezarlığı çocuklarla dolu! Ayn el Arab'da bulunan PKK/YPG mezarlığındaki mezar taşları, ailelerden koparılan çocukların nasıl ölüme sürüldüğünün kanıtı oldu.
PKK'nın çocuk mezarlığı ortaya çıktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Ayn el Arab (Kobani) ilçesindeki mezar taşları, terör örgütünün ailelerinden kopardığı çocukları nasıl şiddete sürüklediğini bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütünün sözde şehitliğinde, Arapça ve Kürtçe mezar taşlarındaki bilgilerden çocuk yaşta olanların kayıtları dikkat çekti. YPG/PKK'nın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan çocuklar yatıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı. Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti" ifadesine yer verilmişti.

TÜRKİYE BM'YE NOTA VERMİŞTİ

BM İnsan Hakları Konseyi ise 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda ise YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti. Ancak bu tarihten sonra da örgütle ilgili görsellerde çocuk yaştakiler dikkat çekmeye devam etti.

11 ÇOCUĞU DAHA KAÇIRDI

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam ediyor. YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde de, örgütün, Kürt ve Arap asıllı reşit olmayan 11 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı belirtildi. Görüntülerde, çocukların elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile PKK'nın sözde bayrağını taşıdığı görüldü.

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