  • BIST 3.505,15
  • Altın 1013.495
  • Dolar 18.2261
  • Euro 18.4382
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

PKK'nın finans ayağına darbe: 9 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
PKK'nın finans ayağına darbe: 9 kişi gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 29'uncu gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında tespit edilen 65 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 1 milyon 493 bin kök kenevir, 337 bin kök skunk, 54 kilogram toz esrar, 216 kilogram kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu duyurdu: 'Kökünü kurutma' operasyonunda 75 kişi gözaltına alındı!09 Eylül 2022 Cuma 09:31
  • Kraliçe 2. Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı açıklandı09 Eylül 2022 Cuma 09:29
  • İYİ Parti'li Uğur Poyraz: CHP ile ittifak içinde değiliz09 Eylül 2022 Cuma 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı08 Eylül 2022 Perşembe 23:59
  • İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi08 Eylül 2022 Perşembe 23:44
  • Kasapoğlu: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak08 Eylül 2022 Perşembe 21:11
  • Asbestli gemi Brezilya’ya dönüyor08 Eylül 2022 Perşembe 21:00
  • Destici, Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti08 Eylül 2022 Perşembe 20:59
  • 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura, yarın yapılacak08 Eylül 2022 Perşembe 20:55
  • 'Bataklık' soruşturmasında 8 sanığa tahliye kararı08 Eylül 2022 Perşembe 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti