PKK'nın kış yapılanması Eren'le vuruldu

EREN KIŞ-4 Operasyonları kapsamında Hakkari-Merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

EREN KIŞ-4 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince icra edilen operasyonda; 1 adet 14,5 mm Doçka Uçaksavar Silahı, 1 adet Bixi Silahı, 3 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 23 adet AK 47 Piyade Tüfeğine ait Şarjör, 1760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 Roket mühimmatı, 3 adet Jeneratör, 14 adet Gaz Maskesi, 100 adet Küçük Boy Akü, 30 adet El Bombası Fünyesi, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 1 adet El Telsizi, 2 adet El Bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.