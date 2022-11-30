  • BIST 4.957,33
  • Altın 1051.633
  • Dolar 18.6372
  • Euro 19.2925
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi, 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Fatma Onur, PKK'nın silahlı kanadında uzun yıllar faaliyet gösterdi. Örgütün istihbarat yapılanması 'NLP' içinde 2016'da sözde sorumlu seviyeye getirilen Onur, teröristlere eğitim verdi. Irak ve Suriye'de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine karşı yaptığı çok sayıda eylemden dolayı MİT'in hedef listesine girdi.

Onur'un faaliyetlerinin deşifresi amacıyla detaylı çalışma başlatan MİT, Kandil'den Sincar'a gizli göreve gönderildiğini ve burada istihbari faaliyetlerinin gizlenmesi için sözde finans sorumluluğuna getirildiğini tespit etti. Harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 138 kişi gözaltına alındı29 Kasım 2022 Salı 15:08
  • Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi29 Kasım 2022 Salı 11:49
  • Adana'da pazarda altın ve para bulunan çantası çalınan kadın polise başvurdu29 Kasım 2022 Salı 11:34
  • Adıyaman'da bıçaklı-baltalı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı29 Kasım 2022 Salı 11:25
  • İstanbul'da sahte deterjan deposuna operasyon: 38 ton 505 kilogram ele geçirildi29 Kasım 2022 Salı 11:23
  • 'Sabun paketleme' ile 4,5 milyonluk dolandırıcılığa 7 ilde operasyon29 Kasım 2022 Salı 11:19
  • Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 şüpheli adliyede29 Kasım 2022 Salı 10:38
  • 'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı29 Kasım 2022 Salı 10:36
  • Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 gözaltı kararı29 Kasım 2022 Salı 09:30
  • Şırnak'ta PKK/KCK operasyonlarına 18 gözaltı28 Kasım 2022 Pazartesi 16:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti