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PKK'nın sözde komutanlarına SİHA'yla nokta operasyon

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki sözde komutanlarından Shibley Derek'in, SİHA operasyonunda ağır yaralandığı ifade edildi. Sözde Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu Nejdet Dağlarer ve sözde komutan İbrahim Mikael ise, etkisiz hale getirildi.
PKK'nın sözde komutanlarına SİHA'yla nokta operasyon

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'yı hedef alan SİHA operasyonları devam ediyor. Terör örgünün işgali altındaki Malikiye'de, PKK/SDG'nin ele başlarının da içinde olduğu bir araçta patlama yaşandığı iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, aracın SİHA ile hedef alındığını ve 2 kişinin öldüğünü öne sürdü. Gözlemevi, aracın içinde bulunan bulunanların, daha önce öldürülen terörist Hevrin Halef'in anmasından geldiklerini belirtti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kuzey Irak merkezli bazı yayın organları ise, araçtakilerin terör örgütü PKK/SDG'nin sözde komutanlarından İbrahim Mikael ve Shibley Derek olduğunu öne sürdü. Patlamada İbrahim Mikael'in öldüğü, Shibley Derek'in ise yaralandığı iddia edildi.

ABD'Kİ KOMUTANLARLA GÖRÜNTÜLERİ VAR

SDG'nin sözde komutanları arasında bulunan Shibley Derek'in, Suriye'deki ABD askerleriyle yakın ilişkisi var. Örgüt ile ABD arasındaki koordinasyonu sağladığı belirtilen Derek'in, ABD'li komutanlarla sözde tatbikatlarda yan yana çok sayıda görüntüsü var.

ÇAVREŞ TUGAYI SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş Tugayı'nın Sorumlusu "Geli Serhat" kod adlı Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

PKK kırsal kadrolarına 2009'da katılan Nejdet Dağlarer, 2012 yılında Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçlerimizle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı.

Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak'a oradan da Suriye'ye geçen Nejdet Dağlarer, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye'deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı.

2020 yılında Kobani Eyaleti Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olan Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından müteşekkil Çavreş Tugayı Sorumlusu'ydu.

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