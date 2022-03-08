  • BIST 2.015,68
  • Altın 941.148
  • Dolar 14.5221
  • Euro 15.8317
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

MİT operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve etkinlik pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan PKK/KCK'nın 'lojistik sorumlusu' İbrahim Parım, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan, PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT operasyonuyla yakalanarak, geçen yıl 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve önceki celse adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık İbrahim Parım, karar duruşmasına Van'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Parım, "Önceki savunmalarımı tekrarlarım. Örgüt adına bildiğim bütün isimleri söyledim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Parım'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan takdir indirimi uygulayarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca hüküm kesinleşene kadar adli kontrol şartının da devamına karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı04 Mart 2022 Cuma 22:30
  • Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı04 Mart 2022 Cuma 22:29
  • Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı04 Mart 2022 Cuma 21:33
  • Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama04 Mart 2022 Cuma 20:34
  • Dilencilik yapan kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı04 Mart 2022 Cuma 19:37
  • Doktorun ayağından vurulduğu davada 4 sanığa tahliye04 Mart 2022 Cuma 19:35
  • Adana'da mezarlığa gömülmüş cenin bulundu04 Mart 2022 Cuma 18:39
  • Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı04 Mart 2022 Cuma 17:41
  • Midesinde 542 gram eroinle yakalandı04 Mart 2022 Cuma 17:41
  • Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu04 Mart 2022 Cuma 16:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti