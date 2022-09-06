PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu ve 7 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Örgütün sözde Tatvan sorumlusu da Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanındaki çatışmada etkisiz hale getirildi.

PKK'lı teröristlere karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

SÖZDE TATVAN SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

01 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında; Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1’inin Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf GÜL’ün;

-Bitlis/Tatvan/Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak’ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.