  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü

MİT tarafından düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi.
PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, sözde üst düzey yöneticiler teker teker sarı torbaya giriyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta atışlarına bir yenisi daha eklendi.

Bir teröristin daha üstü çizildi

Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirilen operasyonla, bir teröristin daha üstü çizildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Bedirhan Abi' etkisiz hale getirildi.

Faaliyetleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından listeye dahil edilen teröristin 2011'de PKK saflarına katıldığı, Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü ve güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylemlere katıldığı belirlendi.

MİT baskıyı artıracak

Öte yandan güvenlik kaynakları, benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer sorumlu düzeydeki teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA açıkladı: Geri sayım durduruldu03 Eylül 2022 Cumartesi 20:12
  • ABD'de uçak kaçırıldı03 Eylül 2022 Cumartesi 20:06
  • 'Thodex' soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosyadaki bazı müştekilerin beyanlarına ulaşıldı03 Eylül 2022 Cumartesi 18:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma03 Eylül 2022 Cumartesi 18:20
  • Iğdır dağları erozyona karşı badem ağaçlarıyla korunacak03 Eylül 2022 Cumartesi 16:51
  • 6 bin km için ‘beyin’ yakan hileler03 Eylül 2022 Cumartesi 16:45
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 103 yaşında03 Eylül 2022 Cumartesi 16:27
  • Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi03 Eylül 2022 Cumartesi 15:26
  • HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi03 Eylül 2022 Cumartesi 15:16
  • Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı 11 bin03 Eylül 2022 Cumartesi 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti