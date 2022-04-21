PKK'ya ağır darbe: Tümü yok edildi!

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'ya ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'ya ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi.

İmha edilen mağara ve sığınaklar içerisine gizlenmiş, 3 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf., 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Law silahı (dolu), 1 adet av tüfeği, 200 adet el bombası, 10 adet roketatar mühimmatı, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 5 adet G-3 P. Tf. şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 1 adet Kes.Niş.Tf. şarjörü, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.