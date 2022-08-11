PKK'ya üst üst darbeler: Canlı bomba ve Karayılan'ın talimat verdiği Mehdi Mıhçı yakalandı

Son iki günde terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe vuruldu. 9 terörist etkisiz hale getirildi. PKK elebaşı Karayılan'ın eylem için gönderdiği PKK'lı terörist İstanbul'da, eylem hazırlığında olan canlı bomba ise Azez'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak için İstanbul’a geldiği tespit edilen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı’yla birlikte 3 teröristin daha yakalandığını bildirdi. Teröristlerin barındıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere İstanbul’a geldiği tespit edilen ve örgütün sözde özel kuvvetler bünyesi içerisinde bomba eğitimi veren, ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle beraber yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mıçı’yla birlikte 3 teröristin daha yakalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır. 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital meteryallere el konulmuştur.”

MSB: 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.



3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde, biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “ Eren Abluka-29 operasyonu çerçevesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari ili Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde, 10 Ağustos günü, J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 1’i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.



PKK'LI TERÖRİST PATLAYICI VE CANLI BOMBA YELEĞİYLE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Abu Ali kod adlı Hasan Najjar'ın 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmatla yakalandığını açıkladı. Soylu, "Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.