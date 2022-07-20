PKK/YPG yandaşları Finlandiya'da sokağa çıktı

Türkiye ile teröre karşı mutabakat imzalayan İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'lilere yönelik desteğine devam ediyor. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan PKK/YPG destekçileri, örgüt paçavralarıyla NATO mutabakatını protesto etti.