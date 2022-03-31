PKK/YPG’li terörist itiraf etti: Katliam için bin dolar!

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad bölgesinde 16 sivilin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı 4 bombalı saldırıyı düzenleyen ve istihbarat birimlerinin operasyonuyla yakalanan PKK/YPG’li teröristin ifadesi ortaya çıktı.

Tel Abyad ve Suluk kasabasında 4 ayrı bombalı saldırıya düzenleyen ve güvenlik güçlerinin onlarca güvenlik kamerasını izleyerek kimliğini tespit ettiği terörist Muanned Abid El Handi, beşinci bombalı saldırı için hazırlık yaparken sahte kimlikle Tel Abyad ilçe merkezinde yakalandı.

TRT Haber’in ifadesine ulaştığı Rakka’nın Tabka ilçesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Muanned Abid El Handi. 2019, 2020 ve 2021 yılı başında bomba yüklü iki motosiklet, bir minibüs ve bir kamyonetle Tel Abyad ilçe merkezi ile Suluk kasabasında 4 saldırıyı örgütün Tel Abyad’da irtibat kurdurduğu ve adını Abdülselam olarak bildiği örgüt mensubuyla gerçekleştirdiğini söyledi. Yakalanmasaydı kendisine yeni bir bombalı araç getirilmek için Rakka’da hazırlık yapıldığını da anlattı.

AJANLIK FAALİYETİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

El Handi, örgüte nasıl katıldığını ve bombalı saldırıları nasıl düzenlediğini şöyle anlattı:

“PKK/YPG’ye 2017 yılında Rakka ilinde katıldım. Kısa bir silahlı eğitimin ardından 1 yıl boyunca Ömer Petrol Sahasında görevlendirildim, daha sonra Rakka’ya tekrar geri döndüm ve 1 yıl da örgütün sözde asayiş merkezlerinde görev yaptım.

Burada terör örgütünün tamamen Kürt gruplardan oluşan İstihbarat birimleriyle tanıştım ve bana Esed rejimi karşıtı ajanlık faaliyeti görevi verildi. Örgütün istihbaratçıları beni daha sonra Tel Abyad bölgesine yine ajanlık faaliyeti için görevlendirdi.”

Tel Abyad’a kaçak yollarla giriş yaptıktan sonra örgüte, Suriye Milli Ordusu için bilgi topladığını ve Türkiye’nin bölgedeki tüm faaliyetlerini de örgüte aktardığını anlatan YPG’li terörist, daha sonra terör örgütünün kendisine para karşılığı bombalı saldırı görevi verdiğini aktardı.

"KALABALIK YERDE PATLATMAMI İSTEDİ"

El Handi “Kod adı Şahin Derviş olan Rakkalı örgüt mensubu benimle irtibat kurarak M4 karayolu yakınındaki Şirekrak bölgesine gelmemi istedi. Bölgeye gittim, bana bir kamyonet verdi. Bu aracı sivillerin kalabalık olduğu yerde patlatmamı istedi. Karşılığında para verileceği söylendi. Şahin bana bombanın cep telefonu düzenekli olduğunu söyledi ve bombayla irtibatlı telefonun numarasını verdi.

Suluk kasabasına bomba yüklü kamyoneti getirdim, ekmek fırınının olduğu yakın yere park ettim ve uzaklaştım. Benimle birlikte gelen Abdülselam adlı örgüt mensubuna da bombayla irtibatlı telefon numarasını verdim, ben de patlama anının görüntülerini kaydetmek için beklemeye başladım. Abdülselam aracı patlattı. Kaç kişinin öldüğünü bilmiyorum, sonra bölgeden uzaklaştık.” dedi.

ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ÖRGÜTE AKTARILIYORDU

Terörist Handi, yine Şirekrak bölgesinde Şahin Derviş adlı örgüt mensubundan bu kez bomba yüklü bir bir minibüs aldığını belirterek şunları anlattı:

“Bomba yüklü minibüsü de yine Suluk kasabası merkezinde patlattık. Bu minibüsü de sanayi bölgesine getirip bıraktım. aynı şekilde telefon düzeneği vardı bombada.. Yine Abdülselam bombayı patlatırken ben de telefonla görüntü kaydettim.

Bu çektiğim patlama görüntülerini Şahin’e gönderdim. Şahin de bu görüntüleri örgütün yöneticilerine aktarıyor ve o da para alıyordu. ben de bombalı araçları teslim alırken, paramı alıyordum. Diğer bombalı motosikletleri de Tel Abyad merkezde patlattık. Toplam örgütten bana bin dolar ödeme yapıldı. Yakalanmasaydım yeni bombalı aracı teslim edeceklerdi”

Teröristin, 4 patlama bölgesinde cep telefonuyla görüntü kaydederken güvenlik kamaralarından tespit edildiği öğrenildi.

16 sivilin öldüğü ve 32 sivilin yaraladığı Tel Abyad bölgesindeki 4 bombalı saldırının faili terörist El Handi yargılandığı Tel Abyad Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.