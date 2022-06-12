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Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile yılbaşından bu yana aranan, çalıntı ya da ikiz plakalı 9 bin 278 araçla ilgili işlem yapıldığını bildirdi.
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki taşıt ve trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla kara yollarına 80 bin 901 kamera ve 4 bin 183 PTS yerleştirildi.

Suç olaylarının aydınlatılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayan PTS kayıtları sayesinde 1 Ocak-5 Haziran 2022 tarihlerinde bir suç dolayısıyla şikayet edilen 5 bin 442 aranan araç belirlendi, 930 çalıntı araç bulundu.

Ayrıca 8 araç trafikten men edildi, 791 çalıntı plakalı, 2 bin 107 kayıp plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

Plaka Tanıma Sistemi
Polis ve jandarma karakollarına yapılan kayıp, çalıntı, aranan araç/plaka ihbarlarının PTS'ye tanımlanmasının ardından, ihbar edilen aracın sistemin bulunduğu herhangi bir güzergahta seyretmesi halinde polis/jandarma ekiplerine sistem üzerinden alarm gönderiliyor.

Ayrıca hakkında ihbar yapılması koşulu olmaksızın 81 ilin herhangi bir noktasında PTS tarafından ikiz plakalı veya haciz-yakalamalı aracın belirlenmesi halinde, kolluk personeline otomatik alarm gönderilerek aracın tespit edildiği güzergahtaki en yakın polis/jandarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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