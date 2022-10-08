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Plan yapacaklar dikkat: Meteoroloji'den çok sayıda ile uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Plan yapacaklar dikkat: Meteoroloji'den çok sayıda ile uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı yapıldı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bugün akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

19 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

MGM'den Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Bilecik, Bingöl, Bursa, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli ve Bayburt için de sarı kodlu uyarı yapıldı. 

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