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Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne 'su tasarrufu' ayarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapacağı değişiklikle binalarda lavabo musluk debileri sınırlanacak, sıcak su re-sirkülasyon pompası kullanımı zorunlu olacak.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne 'su tasarrufu' ayarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5-6 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde yer alan "İklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılması" başlıklı madde kapsamında yapılacakları duyurdu.

Bu kapsamdaki en önemli düzenlemelerden birini Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklik oluşturuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, düzenlemede özellikle su tasarrufuna ilişkin alınacak tedbirler dikkati çekiyor. Düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla, sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak. Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.

Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompası zorunluluğu getirilecek. Böylece musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanarak tasarruf elde edilecek.

Bahçelere damla sulama yöntemi şartı
Bakanlık, peyzaj projelerinde parsel bahçelerinin düzenlenmesinde de su tasarrufunu dikkate alacak.

Bu kapsamda bahçe düzenlemelerinde bitki seçimi, iklime uygun olarak yapılacak. Sulamada ise damla sulama yöntemi kullanılacak. Öncelikle yağmur suyu depolama sistemindeki suyun kullanılması zorunlu olacak.

Yeni yapılacak havaalanı, hastane ve büyük AVM'lere iç mekan projesi zorunluluğu
Yapılacak düzenleme ile iç mekan tasarımına dair "iç mekan projesi" zorunluluğu getirilecek.

Buna göre, havaalanı, 300 yataktan büyük hastane, 20 bin metrekareden büyük alışveriş merkezi binaları için mimar veya iç mimarlar tarafından iç mekan projesi yapılması gerekecek.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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