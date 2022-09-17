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Plastik kapak biriktirip, öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor

TRABZON’da, kantin işletmecisi ve halk oyunları antrenörü Muhammet Sağlam (41), topladığı ve biriktirdiği plastik kapakların geliriyle kırtasiye malzemeleri alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıyor.
Plastik kapak biriktirip, öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor

Halk Eğitim Merkezi'nde kantin işleten, halk oyunları antrenörü de olan Muhammet Sağlam, yıllardır plastik şişelerin kapaklarını biriktiriyor. Plastik kapaklar sayesinde 33 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yapan Sağlam, şimdi ise topladığı ve biriktirdiği kapaklardan elde ettiği gelirle kırtasiye malzemeleri alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıyor. 1 ton plastik kapaktan 6 bin liralık gelir elde ettiğini söyleyen Sağlam’ın kampanyasına, çevresindekiler de destek veriyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilere ve eğitime katkı sağlamak istediğini söyleyen Muhammet Sağlam, "Eğitime katkı sağlaması için 1 ton civarında mavi kapak topladım. Maddi olarak 6 bin lira civarında bir getirisi var. Mavi kapak olabilir, plastik atık olabilir, bunları mutlaka geri dönüşüm kutularına atalım. Herkesi eğitime destek için mavi kapak toplamaya davet ediyorum" dedi.

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