Plastik kirliliği, iklim değişikliği kadar tehditkar

Çevre Araştırma Ajansı (EIA) plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiğini bildirdi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan EIA, "Noktaları Birleştirmek: Plastik Kirliliği ve Dünyayla İlgili Acil Durum" raporunu yayımladı.

Plastik atık ağırlığının 2050'ye kadar tüm okyanuslardaki balıkların ağırlığını "çok fazla aşabileceği" uyarısında bulunulan raporda, plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiği vurgulandı.

Raporda, ülkelere plastik üretimi ve atığını azaltmaya yönelik bir Birleşmiş Milletler anlaşmasını kabul etmeleri çağrısı yapıldı.

Sri Lanka'da açık alanda bulunan atık sahasındaki plastik çöpleri tüketen fillerden ikisi ocak ayında olmak üzere son 8 yılda yaklaşık 20 fil hayatını kaybetmişti.