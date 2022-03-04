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Polatlı Belediyesi’nden satılık taşınmazların tam listesi

Başkent’te Polatlı Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 19 adet taşınmazı satışa çıkardı. Satış işlemi açık artırmalı ihale ile yapılacak. Polatlı Belediyesi’nden satılık taşınmazların tam listesi haberimizde:
Polatlı Belediyesi’nden satılık taşınmazların tam listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Polatlı Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 19 adet taşınmazı satışa çıkardı. 

Satış işlemi açık artırmalı ihale ile yapılacak. 

Satılacak olan gayrimenkulleri meskenler oluştururken, muhammen bedelleri 185 bin ila 680 bin TL arasında değişiyor.

Polatlı Belediyesi’nden satılık taşınmazların tam listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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