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Polatlı Gazi Köyü’nde mahkemeden satılık dubleks

Polatlı'nın Gazi Köyü, Süleyman Çeşmesi Mevkii’nde 231 metre kare dubleks mesken icra yoluyla satılıyor. Polatlı Gazi Köyü’nde mahkemeden satılık dubleksin birinci satış ihalesi 30 Haziran 2022’de yapılacak. Muhammen bedeli 1 milyon TL.
Polatlı Gazi Köyü’nde mahkemeden satılık dubleks

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Polatlı'nın Gazi Köyü, Süleyman Çeşmesi Mevkii’nde 231 metre kare  dubleks mesken icra yoluyla satılıyor.  

Polatlı Gazi Köyü’nde mahkemeden satılık dubleksin birinci satış ihalesi 30 Haziran 2022’de yapılacak. 

Mahkemeden satılık dubleks meskenin muhammen bedeli 1 milyon TL olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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