Polatlı Gazi Mahallesi’nde icradan satılık 4+1 konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Polatlı’nın Gazi Mahallesi Süleyman Çeşmesi Mevkii’nde bulunan 4+1 daire sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor.
Polatlı Gazi’de icradan satılık konutun muhammen bedeli 1 milyon Türk Lirası.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi 27.09.2022 olarak ilan edildi.
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