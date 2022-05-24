Polatlı İstiklal Mahallesi’nde icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Polatlı’nın İstiklal Mahallesi’nde 1066 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi açık artırma usulü ile Polatlı İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.
İlk satış tarihi 21.07.2022 olarak ilan edildi.
Polatlı İstiklal Mahallesi’nde icradan satılık dükkanın muhammen bedeli ise 6 milyon 564 bin 360 TL.
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