Polatlı İstiklal Mahallesi’nde icradan satılık dükkan

Ankara ilçesi Polatlı’nın İstiklal Mahallesi’nde 1066 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi açık artırma usulü ile Polatlı İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılacak. İlk satış tarihi 21.07.2022 olarak ilan edildi.