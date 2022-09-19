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Polatlı Kıranharman’da mahkemeden satılık ev, ahır ve samanlık

Polatlı'nın Kıranharmanı Mahallesi'nde 92 metre kare ev, ahır ve samanlık mahkeme yoluyla satılıyor. Satış işlemini Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu yapıyor. Polatlı’da mahkemeden satılık ev, ahır ve samanlığın bedeli haberimizde:
Polatlı Kıranharman’da mahkemeden satılık ev, ahır ve samanlık

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Polatlı'nın Kıranharmanı Mahallesi, Köyiçi Mevkii’nde 92 metre kare ev, ahır ve samanlık mahkeme yoluyla satılıyor. 

Satış işlemini Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu yapıyor. 

Polatlı Kıranharman’da mahkemeden satılık ev, ahır ve samanlığın muhammen bedeli 163.065 TL olarak ilan edildi. 

İhale tarihi 02.11.2022.

İlanın detayları için  TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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