Polatlı Kıranharman’da mahkemeden satılık ev, ahır ve samanlık

Polatlı'nın Kıranharmanı Mahallesi'nde 92 metre kare ev, ahır ve samanlık mahkeme yoluyla satılıyor. Satış işlemini Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu yapıyor. Polatlı’da mahkemeden satılık ev, ahır ve samanlığın bedeli haberimizde: