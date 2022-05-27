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Polatlı Milli Emlak’tan satılık Hazine arazisi

Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine'ye ait toplam 21 adet taşınmazı satışa çıkardı. Polatlı Milli Emlak’tan satılık Hazine arazileri arsa ve tarlalardan oluşuyor. Satış ihalesi 14.06.2022 tarihinde yapılacak.
Polatlı Milli Emlak’tan satılık Hazine arazisi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine'ye ait toplam 21 adet taşınmazı satışa çıkardı. 

Polatlı Milli Emlak’tan satılık Hazine arazileri arsa ve tarlalardan oluşuyor. 

Satış ihalesi 14.06.2022 tarihinde yapılacak. 

Ankara ilçesi Polatlı Milli Emlak’tan satılık Hazine arazilerinin listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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