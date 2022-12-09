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Polatlı Olukpınar’da icradan satılık 10 dönüm tarla

Ankara ilçesi Polatlı’nın Olukpınar Mahallesi Ağılönü Mevkii’nde bulunan 10 bin 847 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Polatlı Olukpınar’da icradan satılık 10 dönüm tarla

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Polatlı’nın Olukpınar Mahallesi Ağılönü Mevkii’nde bulunan 10 bin 847 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor. 

Açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek olan satış işlemini Polatlı İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. 

Tarlanın kıymeti 650.830 TL olarak ilan edildi.

Birinci satış ihalesi 09.01.2023 tarihinde gerçekleşecek.

Polatlı Olukpınar’da icradan satılık tarlaya ilişkin ilanın detayları için TIKLAYIN. 

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