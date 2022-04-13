Polatlı Tigem’den satılık reforme sığır

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM’e bağlı Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirmiş olduğu 46 baş reforme sığırı satışa çıkardı.
Satış işlemi ihale ile yapılacak.
Polatlı Tigem’den satılık reforme sığırların canlı kilo fiyatları 36 TL ile 42 TL arasında değişiyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.04.2022
Polatlı Tigem'den satılık sığır ihalesi ilanın detayları için TIKLAYIN.
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