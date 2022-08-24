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Polatlı'da freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı

Polatlı Refik Cesur Kavşağı'nda freni boşalan tır, zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Polatlı'da freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı

Polatlı'da freni boşalan tır zincirleme kazaya neden oldu, çok sayıda kişi yaralandı. 

Kaza, saat 19.00 saatlerinde Polatlı ilçesi E 90 Karayolu Refik Cesur Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Ankara-Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Cengiz E. kontrolündeki 26 ADZ 334 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen, Mehmet S.'nin kontrolündeki 20 D 7800 plakalı araca arkadan çarptı.

Ardından otomobil, tırın çarpmasının etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen ve henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün kontrolündeki 26 FR 125 plakalı tırın altına girdi.

Arkadan gelen aracın çarpmasının etkisiyle öne savrulan tır ise henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kontrolündeki 06 CBM 059 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 tırın arasında kalan araçta yolcu koltuğunda seyahat eden Emin K. ve sürücü Mehmet S. ile 06 CBM 059 araçta yolcu olarak bulunan polis memuru Çiçek G. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi ve Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Emin K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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