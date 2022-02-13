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Polis aracına çarpan minibüsteki kaçak göçmenlerden Bulgaristan'da darp iddiası

Edirne'de minibüsle polis aracına çarpınca yakalanan 4 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da darp edildikten sonra para, cep telefonları ve ayakkabıları alınarak Türkiye'ye geri itildiklerini söyledi.
Polis aracına çarpan minibüsteki kaçak göçmenlerden Bulgaristan'da darp iddiası

Edirne'den yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçen Suriye uyruklu 3, Cezayir uyruklu 1 kaçak göçmen, Bulgar polisine yakalandı. Bulgar polisi, iddiaya göre, darp ettiği göçmenlerin ayakkabı, paraları ve üzerlerindeki cep telefonlarını alarak Edirne'ye geri itti.  Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarına gelen göçmenler, burada henüz ismini bilmedikleri bir kapalı kasa minibüsün Türk sürücüsü ile Edirne kent merkezine götürülmeleri için anlaştı. Göçmenler, 39 MA 0028 plakalı minibüsle Edirne'ye hareket etti. Lalapaşa ilçesi yakınlarında uygulama noktasında jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçarken, jandarma ekipleri de takibe başladı. Bu sırada aracın kaçtığının anons edilmesi üzerine polis ekipleri de takibe başladı.

Minibüsün sürücüsü yolda yakalanacağını anlayınca araçtan atlayıp tarlalara doğru kaçtı. Bu kez direksiyona Cezayirli Muhammed Bilgelfe geçti ve kaçışı sürdürdü.  Yaşanan takip sırasında minibüs, önünü kesen polis aracına çarparak durdu. Araçta bulunan 3 Suriyeli kaçak göçmen ile Cezayirli Muhammed Bilgelfe ve sonradan minibüse dinlenme istasyonunda otostop yaparak bindiğini söyleyen Türk uyruklu Sinan G., gözaltına alındı. Sinan G. hakkında da göçmen kaçakçılığı ticaretiyle bağlantısı ihtimaliyle soruşturma başlatıldı.

'BULGAR POLİSİ DARP ETTİ'

Jandarma ve polis ekipleri, kaçak göçmenlere ayaklarının üşümemesi için aldıkları çorapları giydirdi. Göçmenler, kaçak olarak geçtikleri Bulgaristan'da yakalandıklarını ve kendilerini polislerin darbettiğini anlattı. Üzerlerindeki para, cep telefonu ve ayakkabılarını Bulgar polislerin aldığını söyleyen göçmenler, zorla Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi.

Bu arada Türk sürücünün inip kaçmasından sonra minibüsü kullanan Cezayirli göçmen Muhammed Bilgelfe'nin yapılan kontrolünde 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi ve göçmen kaçakçılığından poliste kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Kaçak göçmenlere aralarında 'Alkollü araç kullanmak, 'dur ihtarından kaçmak' suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlardan toplam 14 bin 400 lira para cezası uygulanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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