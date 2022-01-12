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Polis aracını kaçırıp, 1 polisi yaralayan şüpheli, 5 saat sonra yakalandı

Ankara'da, otomobilinin lastiğinin patladığını görüp yardım için duran trafik polislerinin aracını kaçırıp, bir polis memurunu da levye ile elinden yaralayan S.K., 5 saat sonra yakalandı.
Polis aracını kaçırıp, 1 polisi yaralayan şüpheli, 5 saat sonra yakalandı

Ankara- Niğde Otoyolu'nda saat 04.00 sıralarında lastiği patlayan otomobili gören trafik polisleri, yardım için durdu. Olumsuz bir durum yaşanmaması için polisler yola uyarı dubaları yerleştirdiği sırada otomobilin sürücüsü S.K., polis aracına binerek kaçtı. Polis, GPS cihazından kaçırılan aracın Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi mahalleye sevk edildi. Çalınan polis aracı mahallede park halinde bulundu. Bir polis memuru, kontrol etmek için aracın yanına gitti. Bu sırada araçtan çıkan S.K., polise saldırdı. Levye ile polisi yaralayan S.K. kaçtı.

5 SAAT SONRA YAKALANDI

Bölgeye takviye özel harekat ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla S.K., olaydan yaklaşık 5 saat sonra Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kırıklı Mahallesi'nde yakaladı.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen S.K.'nin ilk ifadesinde, "Ehliyetsiz araba kullanıyordum. Otobanda lastiğim patladı. Beni gören polislerde yardımıma geldi. Ben de o sırada ehliyetsiz olduğum için korktum ve panik yaptım. O sırada polisler yola duba koyarken, aracı alarak kaçtım" dediği belirtildi. S.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bu arada levyeyle elinden yaralanan polis memurunun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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