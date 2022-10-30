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Polis baba ile kızı paramotordan düşerek yaralandı

ANTALYA’da paraşüt tutkunu polis memuru Ercan Kaçak beraber havalandığı kızı Ece Kaçak (16) ile kullandığı paramotorun kontrolünü kaybederek inşaat alanına düştü.
Polis baba ile kızı paramotordan düşerek yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konyaaltı Sahili'nden paramotorla kızı Ece Kaçak ile birlikte havalanan paraşüt tutkunu polis memuru baba Ercan Kaçak, bir süre sonra aracın kontrolünü kaybederek inşaat alanına düştü. Baba ile kızın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ercan Kaçak ve Ece Kaçak, farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı baba kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 

Paramotorun paraşütünün ise inşaat alanında bulunan demir direklerine takılı kaldığı görüldü. Olay yerine gelen Ercan Kaçak’ın arkadaşı ise paramotor ve paraşütünü toplamaya çalıştı.

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