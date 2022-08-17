  • BIST 2.980,00
  • Altın 1019.512
  • Dolar 17.9547
  • Euro 18.2749
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 28 °C
»

Polis memuru masaj salonu nedeniyle tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

ATAŞEHİR’de görevli polis memuru Mert U. (23) babası Hilmi U.’nun (51) işlettiği ‘masaj salonu’ nedeniyle tartıştı. Mert U. silahla ateş ederek babasını 6 yerinden yaraladıktan sonra kaçtı.
Polis memuru masaj salonu nedeniyle tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

'BABA MASAJ SALONU İŞİNİ BIRAK'

Olay, sabah saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. Baba Hilmi U.'nun polise verdiği ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Polis memuru Mert U. babası Hilmi U.'nun masaj salonu dükkanına giderek, "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" dedi. Buna karşılık baba Hilmi U. terslediği oğluna önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından da tokat attı. Olay sırasında alkollü olduğunu belirten Hilmi U. belindeki ruhsatsız tabancasına davranınca, oğlu Mert U.'nun kendini korumak amacıyla beylik tabancasıyla yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.


 

6 ADET MERMİ İSABET EDEN BABA OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Oğlunun üzerine koştuğunu söyleyen Hilmi U. yerden seken 6 adet merminin kendisine isabet ettiğini öne sürdü. Oğlunun ambulans çağırdığını ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştığını söyleyen baba Hilmi U.’nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi.



FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralanan baba Hilmi U.’nun hastanedeki tedavisi sürerken, şüpheli Mert U.’nun yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
  • Eşi ile 1 kişiyi öldürdükten sonra öyle bir paylaşım yaptı ki...17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:40
  • Mamak'ta bıçak ve silah kullanılan kavga dehşete düşürdü17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:22
  • 23 gündür aranıyordu, ormanda cesedi bulundu16 Ağustos 2022 Salı 23:31
  • FETÖ hükümlüsü eski vali yardımcısı tutuklandı16 Ağustos 2022 Salı 21:54
  • Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı16 Ağustos 2022 Salı 19:43
  • Kardeşinin park halindeki hafif ticari aracını ateşe verdi; o anlar kamerada16 Ağustos 2022 Salı 18:45
  • Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi16 Ağustos 2022 Salı 17:48
  • Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus organizatör tutuklandı16 Ağustos 2022 Salı 17:47
  • Pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü16 Ağustos 2022 Salı 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti