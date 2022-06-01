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Polis memuru Sultan'ın ölümüyle ilgili davada 'suç' değişti, 'ceza' değişmedi

ANTALYA'da silahla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat'ın (39) erkek arkadaşı emekli polis memuru Ferdağ Aladağ’a (48) 'kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis kararının bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada sanık bu kez
Polis memuru Sultan'ın ölümüyle ilgili davada 'suç' değişti, 'ceza' değişmedi

Olay, 2019 yılı Temmuz ayında Kepez ilçesi Çakırlar bölgesindeki dere kenarında meydana geldi. Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi polis memuru Sultan Tat, erkek arkadaşı polis memuru Ferdağ Aladağ'ın yanındayken kendisine ait beylik tabancayla yaşamını yitirdi. İntihar ettiği öne sürülen Sultan Tat'ın ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Ferdağ Aladağ, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 YIL CEZA ALDI

Ferdağ Aladağ hakkında 'kasten öldürme' suçundan Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olay sırasında görevde olan ve dava sürecinde emekliliğe ayrılan Ferdağ Aladağ, geçen yıl ekim ayında görülen karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, ardından iyi hal indirimi uygulayarak Aladağ’ın cezasını 25 yıla indirdi.

KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Sanık Ferdağ Aladağ ve avukatları kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İstinaf mahkemesi, sanığın 'intihara yönlendirme' suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. İstinaftan dönen davanın duruşması, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ferdağ Aladağ, duruşmaya Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ve yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

'BERAATIMI TALEP EDİYORUM'

Savunmasını yapan Ferdağ Aladağ, “Sultan Tat'ı ben öldürmedim, intihar etti. Engel olmaya çalıştım. Ben ona zarar vermeyeceğimi biliyordum. Hep beni yanında istiyordu. Ama ben ondan uzak durmaya çalışıyordum. Kendisi psikolojik tedaviye yönelik ilaçlar kullanıyordu. Ama bu ilaçların hiçbirini kendi üzerinden almadı. Başka birinin üzerinden aldığını düşünüyorum. Bu suçu işlemedim. Yemin ederim. 112 konuşmaları, deliller ve olay yeri incelemeleri ortada. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Emine Tat ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

MAHKEME AYNI CEZAYI VERDİ

Sanık ve şikayetçi avukatlarının savunmasının ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi. Mahkeme, Ferdağ Aladağ'a, 'intihara yönlendirme' suçundan ömür boyu hapis verdi. Sanık, indirimle 25 yıla düşürüldü.

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