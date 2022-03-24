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Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

MANİSA'da, 2018 yılında görev sırasında kalp krizinden yaşamını yitiren ve 1 yıl sonra şehit sayılan polis memuru Turan Sütçü'nün (43) cenazesi, valiliğin kararıyla bulunduğu Yeni Mezarlık'taki mezarından çıkarılıp, törenle şehitliğe defnedildi.
Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Turan Sütçü, 14 Haziran 2018 tarihinde, görevdeyken kalp krizinden hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk babasının Sütçü, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Sütçü, ölümünden 1 yıl sonra şehit sayıldı. Manisa Valiliği, 11 Ocak 2022 tarihinde, Sütçü'nün cenazesinin şehitliğe taşınmasına karar verdi. Karar üzerine Sütçü'nün cenazesi, bugün bulunduğu Yeni Mezarlık'taki mezarından çıkarılıp, törenle 100 metre ilerideki şehitliğe defnedildi. 

Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve mesai arkadaşları, eşi, annesi, çocukları ile yakınları katıldı. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'nın, defnin ardından tabuttaki Türk bayrağını şehit polisin eşi İlknur Sütçü'ye takdim etmesiyle tören sona erdi.

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