Polis merkezi önündeki saldırı; 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Büyükçekmece'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından polis merkezine ateş edilmesiyle devam eden olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece, Mimaroba mahallesinde 20 Şubat 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahların çekildiği olayın ardından bir grup şikayetçi olmak için karakola gitti. Ancak karşı gruptan karakolda bulunanlara yönelik yeniden silahı saldırı gerçekleştirildi. Polis merkezinin de isabet aldığı olayın ardından alarma geçen polis bir otomobilin içinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada 1. grupta bulunan şüpheli Erdal A.'nın kardeşi Cüneyt Arslan'ın (27) 2020 yılında Esenyurt'ta öldürüldüğü, bu nedenle 2. grupta bulunan Kenan E. ve ailesi aralarında kan davası oluştuğu tespit edildi. İki grubun olay sırasında Büyükçekmece, Muratpaşa Mahallesi'nde karşılaştığı ve birbirlerine ateş ettikleri öğrenildi. Saldırının saatler sonra bu kez polis merkezi önünde devam ettiği belirlendi.

Polis merkezi önünde silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mahsun A., Ecevit A., Fevzi A. ve Okan A.'nın aralarında bulunduğu 6 şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildiler. Öte yandan şüphelilerle ele geçirilen 3 adet tabanca ise başka bir suçta kullanıp kullanılmadığının tespiti için polis kriminal laboratuvarına gönderildi.