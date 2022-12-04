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Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: Ağabey kaç para ceza yedim

Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: Ağabey kaç para ceza yedim
AKSARAY'da 12 yaşındaki İ.S.O, babasına ait hafif ticareti aracı kullanırken polis ekiplerine yakalandı. İ.S.O., polise ''Ağabey kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi.
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