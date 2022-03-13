Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan firari hükümlü yakalandı

OSMANİYE’de devriye görevindeki polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan Yunus G. (30), ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

Merkez ilçeye bağlı Rızaiye Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, sokakta yürüyen şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Ekipler, evlerin çatılarından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi takip sonucu yakaladı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda başka bir kişinin kimliğini kullandığı belirlenen şüpheli Yunus G. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Yunus G.’nin, Kahramanmaraş’tan geldiği ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı saptandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus G. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.