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Polisin 'dur' ihtarından kaçarken uyuşturucu hapları atan 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçarken yola uyuşturucu hapların atıldığı otomobildeki 2 kişi, 10 kilometrelik takibin ardından yakalandı.
Polisin 'dur' ihtarından kaçarken uyuşturucu hapları atan 2 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla yılbaşı öncesi kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için dün Denizli-Ankara karayolunda önlem aldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobile polis 'Dur' ihtarında bulundu, ancak şüpheliler kaçtı. Takip sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil içindeki uyuşturucu haplar camdan atıldı. Yaklaşık 10 kilometre süren sonucu 2 şüpheli çevre yolunda yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin attıkları poşetlerden 3 bin 290 adet uyuşturucu hap ise polis tarafından toplandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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