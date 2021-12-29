Polisin 'dur' ihtarından kaçarken uyuşturucu hapları atan 2 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla yılbaşı öncesi kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için dün Denizli-Ankara karayolunda önlem aldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobile polis 'Dur' ihtarında bulundu, ancak şüpheliler kaçtı. Takip sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil içindeki uyuşturucu haplar camdan atıldı. Yaklaşık 10 kilometre süren sonucu 2 şüpheli çevre yolunda yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin attıkları poşetlerden 3 bin 290 adet uyuşturucu hap ise polis tarafından toplandı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
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