Polisin 'dur' ihtarından kaçarken uyuşturucu hapları atan 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçarken yola uyuşturucu hapların atıldığı otomobildeki 2 kişi, 10 kilometrelik takibin ardından yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla yılbaşı öncesi kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için dün Denizli-Ankara karayolunda önlem aldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobile polis 'Dur' ihtarında bulundu, ancak şüpheliler kaçtı. Takip sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil içindeki uyuşturucu haplar camdan atıldı. Yaklaşık 10 kilometre süren sonucu 2 şüpheli çevre yolunda yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin attıkları poşetlerden 3 bin 290 adet uyuşturucu hap ise polis tarafından toplandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.