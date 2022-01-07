  • BIST 2.019,22
  • Altın 788.68813
  • Dolar 13.8246
  • Euro 15.6433
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist, Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi müdürlüklerinin koordinesinde yapılan ikna faaliyetleri sonucu M.D. isimli şahıs dün saat 17.40 sıralarında Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olmuştur. M.D, teşhis, ifade ile diğer iş ve işlemler için Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı07 Ocak 2022 Cuma 10:45
  • Türkiye yüz ölçümünü değiştiren deniz dolgusu uydu fotoğraflarında07 Ocak 2022 Cuma 10:44
  • Yüksekova'da yoğun sis07 Ocak 2022 Cuma 10:42
  • Paşa'nın kulübesini çaldılar07 Ocak 2022 Cuma 10:41
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen sağlandı07 Ocak 2022 Cuma 10:39
  • Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor07 Ocak 2022 Cuma 10:32
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi07 Ocak 2022 Cuma 10:31
  • Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü07 Ocak 2022 Cuma 10:30
  • Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu07 Ocak 2022 Cuma 10:30
  • POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi bu gece sona erecek07 Ocak 2022 Cuma 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti