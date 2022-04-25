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Polisin kovaladığı aracı görenler cep telefonlarına sarıldı

Beylikdüzü'nde, iddiaya göre trafikte tartışmaya giren ehliyetsiz sürücü, kullandığı otomobille olay yerine gelen polisten kaçtı.
Polisin kovaladığı aracı görenler cep telefonlarına sarıldı

Beylikdüzü'nde, dün akşam saatlerinde ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücünün kullandığı otomobille, peşine takılan polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

İddiaya göre, 16 AOF 665 plakalı otomobil sürücüsü, trafikte başka bir sürücü ile tartışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelince, sürücü otomobiline atlayıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan otomobili sokak arasında dakikalarca kovaladı. Bu sırada ekip otolarından defalarca anons edilen sürücü, uyarılara rağmen durmadı. Polis, sürücüyü durdurmak için havaya uyarı atışı bile yaptı. Filmleri aratmayan takip, otomobilin inşaat alanındaki demir parçalara saplanması ile sona erdi. Otomobilden inerek yaya kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kovalamaca esnasında bir el silah sesi duyuldu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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