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Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

DİYARBAKIR'da, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bağajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.

Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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