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Polislik hayali kuran adaylar, sıkı hazırlıklara başladı

Sivas'ta polis adayları, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nce (POMEM) yapılacak sınavlara spor salonlarında haftanın 4 günü çalışarak hazırlanıyor. Adaylar, zorlu parkurda başarılı olmanın hayalini kuruyor.
Polislik hayali kuran adaylar, sıkı hazırlıklara başladı

Polis Akademisi Başkanlığı’nca, 28'inci dönem giriş sınavına 8 bini lisans, 2 bini ön lisans mezunu olmak üzere 10 bin polis memuru alınacağının açıklamasının ardından Sivas'ta spor salonlarına yoğun başvuru oldu. POMEM sınavlarında başarılı olmak isteyen adaylar, sıkı bir hazırlık dönemine girdi. Uzman antrenörler gözetiminde hazırlık yapan adaylar, parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için çaba sarf ediyor. Haftanın 4 gününü çalışarak geçiren adaylar, sınav günü zorlu parkurda başarılı olmanın hayalini kuruyor.

'10 KATI KURALI OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Adaylara eğitim veren antrenör Coşkun Koç (27), bu yılki alımlarda KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak başvuranların 10 katının sınavlara alınacağını belirterek, "Çalışmalarımızın 4’üncü ayındayız. Hazırlanan adaylarımızın genel durumu gayet iyi. İlk önde atletizm antrenmanlarıyla başlayıp daha sonra kondisyon, dayanıklılık, kuvvet ve sprint antrenmanları ile devam ederek parkur antrenmanlarına geçtiğimiz için adaylarımız şu an dinamik ve başarılı. Şimdilik yaklaşık 30 aday var ve katılımlar devam ediyor. Bu adayların yüzde 80’i tam puanın üzerinde puan yapıyorlar. Adaylarımızdan umutluyuz. Geçen yıla oranla parkurda lastik geçit sayısı 6’dan 8’e çıktı. Top arası geçişler 7 metreden 9 metreye çıktı ve parkur içerisinde farklı ölçü birimleri değişti. Adayların bu parkurda tam puan alması ya da tam puana yakın yapabilmesi için en az 4 ay öncesinden çalışmalara başlamış olması gerekir. Hiç spor yapmayan insanların ise 6 ay öncesinden çalışmalara başlaması gerekir. Bu yılki katılım diğer yıllara göre daha az. Katılımdaki azlığın sebebi alımlarda 10 katı barajının getirilmiş olması. Bu durumda birçok aday mağdur oldu. Bu baraj kaldırılırsa adaylarımız çok daha mutlu olacaklar" dedi.

Polislik sınavı için parkur eğitimlerine katılan Gökhan Şahin (27), "İlk defa polisliğe hazırlanıyorum. Çocukluğumdan itibaren polis olmak istiyordum. Ailem de beni bu yönde teşvik edince ben de katılmak istedim. Hocalarımızın burada verdikleri hız, kondisyon gibi antrenmanlarla burada mücadele veriyoruz. Gerçekten bu mesleği isteyerek mücadele veren kadın ve erkek arkadaşlarımız var" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORUZ'

3 ay öncesinde parkur eğitimleri almaya başlayan Hüsne Akkaya (27) ise, "Polis olmak benim çocukluğumdan beri gelen bir istek ama farklı işlerle meşgul olmak zorunda kaldım. Daha önce de hazırlandım olmamıştı, şimdi tekrar şansımı denemek istedim. Yaklaşık 3 aydır çalışıyorum parkura. İlk başladığımda çok zorlanıyordum ama 3 profesyonel hoca ile çalışıyoruz ve kademe kademe atlatarak daha iyi bir seviyeye gelmemi sağladılar. Dışardan bakıldığında parkur basit gözüküyor ama gerçekten zor bir parkur. Burada büyük bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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