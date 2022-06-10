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Polonya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Polonya'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.
Polonya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

TVN 24'te yer alan habere göre, Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı.

Bakan, yaklaşık 10 şüpheli maymun çiçeği vakası olduğunu ve inceleme sürecinde olduklarını bildirdi.

Hastanın kimliği veya kaldırıldığı hastaneye dair ayrıntılar açıklanmazken, hastanın izole edildiği kaydedildi.


Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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