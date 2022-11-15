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Polonya'ya destek mesajları

Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiası sonrası bazı NATO ülkelerinden destek mesajı geldi.
Polonya'ya destek mesajları

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” ifadelerine yer verildi.
Litvanya'dan da destek mesajı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, Polonya ile "yakın temas halinde" olduklarını belirterek, “NATO topraklarının her bir karışı savunulmalıdır” dedi.
Beyaz Saray: "Uygun adımları belirleyeceğiz"

Beyaz Saray, Polonya’ya düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve “uygun” adımları belirleyeceklerini açıkladı.
Letonya: "Polonyalı dostlarımızın yanındayız"

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de, "Polonyalı silah arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Suçlu Rus rejimi, yalnızca Ukraynalı sivilleri değil, aynı zamanda Polonya’daki NATO topraklarına da füzeler ateşledi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır" dedi.
Polonya medyasının kaynağı ABD istihbaratı

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD’li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde ise patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi.

Polonya hükümeti henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Polonya hükümeti acil toplantıya gitti

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Rusya’nın bugün Ukrayna’nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirdi. Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

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