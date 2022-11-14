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POMEM 13 bin öğrenci alacak: Başvurular bugün başlıyor

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 13 bin öğrenci alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.
POMEM 13 bin öğrenci alacak: Başvurular bugün başlıyor

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için giriş sınavı ön başvuru süreci yarın başlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

13 bin öğrenci alınacak

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.

Adaylar, 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

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